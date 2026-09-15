2019 kam Christian Beck nach Sonneberg. Sieben Jahre später ist seine Zeit in der Stadt vorbei. Zum 1. September wechselte der Gemeindereferent nach Meiningen. In Sonneberg war Beck in unterschiedlichen Bereichen tätig: als Gemeindereferent in St. Stefan, als therapeutischer Seelsorger, in der Notfall- und Klinikseelsorge sowie als Polizeiseelsorger für Südthüringen. Auch in der Erwachsenenbildung engagierte er sich. Seine Stelle bleibt zunächst unbesetzt.