Ruhig sitzt Ulrike Kraußlach hinter dem Schreibtisch in ihrem Büro. Auf einer kleinen Treppe im Hintergrund des Zimmers sammeln sich Blumen und in Folie eingewickelte Präsente an. In den letzten Wochen war noch vieles zu organisieren und erledigen. Jetzt, in den letzten Tagen, kehrt in ihrer gastroenterologischen Praxis langsam Gelassenheit ein. An diesem Mittwoch hat die 67-jährige offiziell ihren letzten Tag nach 32 Jahren als Ärztin mit eigener Praxis in Zella-Mehlis. Auch eine Nachfolgerin ist bereits gefunden: Fachärztin Stephanie Reichel wird ab dem 1. September aus der Ambulanz am Suhler SRH Klinikum in die gastroenterologische Praxis in der Ernst-Haeckel-Straße wechseln.