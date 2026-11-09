Vor seiner Berufung an die Spitze der niederländischen Zentralbank hatte Knot mehrere Positionen bei der Notenbank inne, arbeitete bei der Aufsichtsbehörde für Renten und Versicherungen (Dezember 2002 bis April 2004) und wechselte vorübergehend ins niederländische Finanzministerium: Von 2009 bis 2011 war er dort stellvertretender Generalschatzmeister und Direktor für Finanzmärkte.

Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist Honorarprofessor für Zentralbankwirtschaft an der Universität Groningen und für Währungsstabilität an der Universität Amsterdam.

Joachim Nagel

Nagel (60), der seit Januar 2022 die Bundesbank führt, wurde bis Ablauf der Frist am Freitag nicht nominiert. Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas hatte noch nie den EZB-Präsidentenposten - und dabei dürfte es bleiben. Bislang gibt es keine Anzeichen, dass Kanzler Merz einen Wechsel von SPD-Mitglied Nagel unterstützt. Als größtes Hindernis für den promovierten Volkswirt galt, dass bereits die EU-Kommission bei Ursula von der Leyen in deutschen Händen ist. Zwei Deutsche an der Spitze von wichtigen Institutionen in Europa - das ist im Brüsseler Personalpoker schwer zu vermitteln.

Deutschland mischt bei EZB-Spitzenposten mit

Da nicht nur der Posten von Lagarde bald frei wird, sondern auch die von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel und Chefökonom Philip R. Lane, ist auf europäischer Ebene ein ganzes Personalpaket zu verhandeln.

Deutschland dürfte sich dabei für einen deutschen Nachfolger für Schnabel starkmachen, die im Januar zum IWF wechselt. Sie verantwortete im Führungsgremium der EZB unter anderem das Ressort Marktoperationen und damit die konkrete Umsetzung der Geldpolitik. Als Kandidaten für die Schnabel-Nachfolge werden die Ökonomen Tobias Adrian und Markus Brunnermeier gehandelt sowie Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Mauderer.

Dabei wird sich Deutschland wohl mit Konkurrenz aus Frankreich beschäftigen müssen. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron würde Berichten zufolge den Niederländer Knot als Nachfolger von Lagarde unterstützen - vorausgesetzt, der nächste EZB-Chefvolkswirt komme aus Frankreich. Damit wäre ein politisches Tauziehen zwischen den Schwergewichten der Eurozone eröffnet.