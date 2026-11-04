Vor seiner Berufung an die Spitze der niederländischen Zentralbank hatte Knot wiederholt verschiedene Positionen bei der Notenbank inne, arbeitete zwischenzeitlich bei der Aufsichtsbehörde für Renten und Versicherungen (Dezember 2002 bis April 2004) und wechselte vorübergehend ins Finanzministerium seines Heimatlandes: In den Jahren 2009 bis 2011 war er dort stellvertretender Generalschatzmeister und Direktor für Finanzmärkte.

Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist Honorarprofessor für Zentralbankwirtschaft an der Universität Groningen und für Währungsstabilität an der Universität Amsterdam.

Joachim Nagel

Joachim Nagel (60) führt seit Januar 2022 die Deutsche Bundesbank. Der promovierte Volkswirt kehrte damit an seine alte Wirkungsstätte zurück: Nagel arbeitete bereits von 1999 an viele Jahre für die Bundesbank. Anfang Dezember 2010 war Nagel in den Vorstand gerückt und dort zum Zeitpunkt seines Abschieds Ende April 2016 für Märkte und Informationstechnologie zuständig.

Anschließend zog es den gebürtigen Karlsruher zur staatlichen Förderbank KfW, in deren Vorstand Nagel die Verantwortung für die Förderung von Entwicklungs- und Schwellenländern übernahm. Vor seiner Berufung an die Bundesbank-Spitze war Nagel bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) als stellvertretender Leiter der Bankabteilung tätig.

Europas größte Volkswirtschaft Deutschland hatte ebenfalls noch nie den EZB-Präsidentenposten. Bislang gibt es jedoch keine Anzeichen, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen Wechsel von SPD-Mitglied Nagel zur EZB unterstützen würde. Als größtes Hindernis gilt, dass bereits die EU-Kommission bei Ursula von der Leyen in deutschen Händen ist. Zwei Deutsche an der Spitze von so wichtigen Institutionen in Europa - das dürfte im Brüsseler Personalpoker schwer zu vermitteln sein.