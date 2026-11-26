Außerdem wurde sich darauf verständigt, dass die französische Ökonomin Laurence Boone den Platz der scheidenden deutschen EZB-Direktorin Schnabel einnehmen soll. Sie wechselt im Januar zum IWF.

Lagarde will Redefreiheit

Lagarde hatte Ende Oktober ihren Rücktritt von der EZB-Spitze angekündigt. "Ich will Redefreiheit, ich will Meinungsfreiheit und ich will die Freiheit, mich mit Angelegenheiten zu befassen, die nicht die Geldpolitik betreffen", begründete sie ihre Entscheidung. Es gebe nie eine gute Zeit zu gehen, aber in der gegenwärtigen Zeit könne sie nicht neutral bleiben, so wie es ihre Rolle als Notenbankerin verlange.

Die Amtszeit von Lagarde, die am 1. Januar 71 Jahre alt wird, wäre bis Ende Oktober 2027 gelaufen. Sie wurde immer wieder mit der Führung des Weltwirtschaftsforums in Davos in Verbindung gebracht.

Inflation auf höchstem Stand seit über drei Jahren

Für die Notenbank kommt Lagardes Rückzug in schwierigen Zeiten: Der Iran-Krieg hat die Inflation im Euroraum mit 4,0 Prozent im Oktober auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren getrieben. Das EZB-Ziel stabiler Preise bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation ist damit in weite Ferne gerückt.

Zudem steckt Frankreich in einer tiefen Haushalts- und Schuldenkrise, die Renditen französischer Staatsanleihen sind stark gestiegen. An den Finanzmärkten wird immer wieder spekuliert, dass die EZB gezwungen sein könnte, an den Märkten einzuschreiten.