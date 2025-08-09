Nachbarschaftsstreit: Nicht nur der Maulwurf wird gestört

Über einen kuriosen Einsatz berichtet die Polizeiinspektion in Neustadt bei Coburg: Dort hatte ein 47-Jähriger in der vergangenen Woche in Weidhausen Anzeige wegen Ruhestörung gegen seinen 55-jährigen Nachbarn erstattet. Ein Maulwurfschreck war es, der die Nachtruhe des Mannes störte. Tatsächlich hatte der 55-Jährige in seinem Garten mehrere Gerätschaften angebracht, die durch hochfrequente Töne die unliebsamen Tunnelgräber vertreiben sollten. Ob dies bisher erfolgreich war, ist den Neustadter Polizisten nicht bekannt.