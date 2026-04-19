Geiselhöring (dpa/lby) - Weil ein Mann sein Schnitzel zu laut geklopft haben soll, ist er von seinem Nachbarn in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) beleidigt und geschlagen worden. Der 61-jährige Nachbar aus dem Mehrfamilienhaus sei rübergekommen und habe den Hobbykoch beleidigt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen die Körperverletzung auf und trennten die beiden Nachbarn am Samstagabend voneinander.