Nachbarschaft: Verhaltensregeln im Mietshaus - Führerschein soll helfen

Kurs führt zu Mieterführerschein

Am Mittwoch startet ein Führerscheinkurs - er ist für Mieter freiwillig und kostenlos. Vermittelt werden sollen Grundregeln des Zusammenlebens mit der Hausnachbarschaft, die ältere Generationen längst verinnerlicht hätten. "Solche Dinge wie Hausordnung, Rechte und Pflichten von Mietern, Reinigung, Lüften, Mülltrennung, Kommunikation mit dem Vermieter", zählt Kursleiterin Ulrike Bahn auf. Hier gebe es viele Defizite vor allem bei jungen Leuten, die ihre erste eigene Wohnung bezögen. "Manche von ihnen wissen nicht einmal, dass der Strom nicht in der Miete drin ist, sondern separat beim Energieversorger angemeldet werden muss."