Nachbarschaft: Verhaltensregeln im Mietshaus - Führerschein soll helfen

Suhl (dpa/th) - Freundlichkeit, Rücksicht auf Nachbarn, Sauberkeit, Mülltrennung: Grundsätzliche Regeln für ein zivilisiertes Miteinander im Mietshaus einzuhalten, ist nach Beobachtungen Thüringer Wohnungsunternehmen nicht für alle Mieter selbstverständlich. Verstöße gegen die Hausordnung, Probleme wie Ruhestörung, Sperrmüll in Gemeinschaftsräumen, Streitigkeiten unter Nachbarn beschäftigen etwa die Städtische Wohnungsgesellschaft Gewo in Suhl häufig. Das Unternehmen setzt Hoffnungen in ein bislang recht ungewöhnliches Projekt: Ein "Mieterführerschein" soll Abhilfe schaffen.