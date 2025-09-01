Die neue Intendantin Elke Hesse hat den Spielplan für die 75. Bad Hersfelder Festspiele im kommenden Jahr verkündet: Mit „Parzival oder Die Suche nach dem Heiligen Gral“ in der Inszenierung von Michael Schachermaier, stellvertretender Intendant und Oberspielleiter, wird die Jubiläumssaison am 26. Juni 2026 eröffnet. Die griechische Komödie „Lysistrata oder Die Fantasie von Frieden“ von Aristophanes in der Regie von Marlene Anna Schäfer feiert am 3. Juli Premiere. Noch davor – am 27. Juni – geht bereits das Musical „Something Rotten!“ in der Inszenierung von Matthias Davids an den Start. Als Familienstück ist „Pippi Langstrumpf“ vorgesehen und auch der Eichhof wird mit den zwei Stücken „Die Schule der Frauen“ und „Achtsam morden“ bespielt.