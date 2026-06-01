Infotafeln, Wegweiser, Spielgeräte und die Pausenhütte sind bereits aufgestellt – der letzte Feinschliff soll bis spätestens 13. Juni erledigt sein. Dann nämlich wird der neue Kultur- und Naturlehrpfad der Marktgemeinde Philippsthal offiziell eröffnet. Auf dem 3,2 Kilometer langen Rundkurs in der Gemarkung des Ortsteils Gethsemane können Besucher aller Altersgruppen künftig die Besonderheiten der heimischen Landschaft erwandern.
Nachbarregion Hessen Neuer Naturlehrpfad bei Philippsthal wird eröffnet
Jan-Christoph Eisenberg 01.06.2026 - 08:00 Uhr