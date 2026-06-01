Infotafeln, Wegweiser, Spielgeräte und die Pausenhütte sind bereits aufgestellt – der letzte Feinschliff soll bis spätestens 13. Juni erledigt sein. Dann nämlich wird der neue Kultur- und Naturlehrpfad der Marktgemeinde Philippsthal offiziell eröffnet. Auf dem 3,2 Kilometer langen Rundkurs in der Gemarkung des Ortsteils Gethsemane können Besucher aller Altersgruppen künftig die Besonderheiten der heimischen Landschaft erwandern.