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Nachbarregion Hessen Kinderrechte-Plakette für Kindergarten

Mario Reymond

Bad Salzungen hat einen Platz der Kinderrechte. Nun gibt es in der hessischen Nachbarschaft eine ganz besondere Auszeichnung für einen Waldkindergarten.

Im Waldkindergarten „Waldfüchse“ in Sorga entscheiden die Kinder, was es zu essen gibt, was auf dem Gelände fehlt und wer der neue Erzieher oder die neue Erzieherin wird. Vom Deutschen Kinderhilfswerk wurden die „Waldfüchse“ über ein vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördertes Modellprojekt jetzt als deutschlandweit erste „Kinderrechte-Kita“ ausgezeichnet.

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Vorausgegangen war ein rund ein Jahr andauernder Prozess, währenddessen die Waldkita fachlich begleitet und unterstützt wurde. Mit dem Siegel „Kinderrechte-Kita“ würdigt das Deutsche Kinderhilfswerk Einrichtungen, die sich auf besondere Weise für Kinderrechte engagieren und im Projekt „Kinderrechte-Landschaften“ sowohl eine Qualifizierung als auch eine fachliche Begleitung erhalten haben.

Ziel sei es, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschriebenen Kinderrechte zu einem Leitgedanken der Einrichtungen zu machen und die Mitbestimmung von Kindern nachhaltig zu verankern.

22 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren

Der am Kinderweg Solztal gelegene Waldkindergarten im Bad Hersfelder Stadtteil Sorga, der 2022 eröffnet wurde, war der erste seiner Art im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Betreut werden dort 22 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Die offizielle Auszeichnung als Kinderrechte-Kita fand am vergangenen Freitag im Beisein von Vertretern der Kita, des Magistrats, des Landkreises sowie vieler Eltern und Kinder statt, und natürlich hatten auch an diesem Nachmittag die Jungen und Mädchen ein Wörtchen mitzureden.

Sie führten durchs Programm, verteilten den „Redestein“ und wenn trotz Einverständnis der Eltern wer nicht fotografiert oder gefilmt werden wollte, wurde dieser Wunsch selbstverständlich ernst genommen.

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„Vor einem Jahr haben wir über Kinderrechte gesprochen und nun stehen wir tatsächlich hier. Mega“, sagte Lisa Simla, 2. Vorsitzende des Trägervereins Naturleben Waldhessen, in Richtung ihrer Schwester Maike, die beim Deutschen Kinderhilfswerk beschäftigt ist und am Freitag auch die offizielle Auszeichnung übernahm. Nach Rücksprache mit dem Team, den Eltern und den Kindern habe man sich schließlich beworben und auf die gemeinsame Reise begeben.

Zwar sei auf die Meinung der Kinder immer schon Wert gelegt worden, mit Unterstützung des Kinderhilfswerks habe man diesen Ansatz aber noch mal professionalisiert und erweitert.

„Wir erleben täglich, wie wichtig Selbstbestimmung, Mitgestaltung und das Erleben von Gemeinschaft für die Entwicklung von Kindern sind“, so Erzieher Falk Seidel. „Die Teilnahme an dem Programm ermöglicht uns, unsere pädagogische Arbeit gezielt weiterzuentwickeln und die Beteiligung der Kinder im Kindergartenalltag noch stärker zu verankern. Wir möchten die Kinder darin stärken, ihre Rechte kennenzulernen, ihre Bedürfnisse und Meinungen zu äußern und sich als selbstwirksamen Teil einer Gemeinschaft zu erleben.“

Auch den täglichen Morgenkreis leiten die kleinen Waldfüchse zum Beispiel selbst.

„Die Kinder sollen sich hier wohl und sicher fühlen“, betonte Maike Simla vom Deutschen Kinderhilfswerk. Neben der fachlichen Beratung bietet die Teilnahme an dem Qualifizierungsprogramm den Kitas die Möglichkeit, sich in einem bundesweiten Netzwerk mit anderen Bildungseinrichtungen auszutauschen, themenbezogene Praxismaterialien zu erhalten sowie verschiedene Fortbildungsangebote wahrzunehmen.

Die Sorgaer „Waldfüchse“ sind zwar nicht die einzige Kita, die sich erfolgreich beworben und an dem Modellprojekt teilgenommen hat, aber die erste, die die entsprechende Plakette und Urkunde erhielt.

Wo genau die Plakette mit der Aufschrift „Kita für Kinderrechte“ aufgehängt wird, stand bei der Übergabe noch nicht fest. Auch darüber soll dann – na, klar – gemeinsam mit den Mädchen und Jungen entschieden werden.

reymond@hersfelder-zeitung.de