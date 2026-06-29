Nachbarregion Hessen Kinderrechte-Plakette für Kindergarten

„Die Kinder sollen sich hier wohl und sicher fühlen“, betonte Maike Simla vom Deutschen Kinderhilfswerk. Neben der fachlichen Beratung bietet die Teilnahme an dem Qualifizierungsprogramm den Kitas die Möglichkeit, sich in einem bundesweiten Netzwerk mit anderen Bildungseinrichtungen auszutauschen, themenbezogene Praxismaterialien zu erhalten sowie verschiedene Fortbildungsangebote wahrzunehmen.

Die Sorgaer „Waldfüchse“ sind zwar nicht die einzige Kita, die sich erfolgreich beworben und an dem Modellprojekt teilgenommen hat, aber die erste, die die entsprechende Plakette und Urkunde erhielt.

Wo genau die Plakette mit der Aufschrift „Kita für Kinderrechte“ aufgehängt wird, stand bei der Übergabe noch nicht fest. Auch darüber soll dann – na, klar – gemeinsam mit den Mädchen und Jungen entschieden werden.

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