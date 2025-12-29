Es war ein regelrechter Beutezug, den nach wie vor unbekannte Täter in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 2024 durch drei Kommunen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg unternommen hatten. Aber: Wer für die Diebstähle und Einbrüche, bei denen Autos, Fahrräder und weitere Wertgegenstände entwendet wurden, verantwortlich ist, bleibt vorerst weiter offen. Ein Ermittlungsverfahren gegen einen moldawischen Staatsbürger wegen des Verdachts des schweren Diebstahls hat die Staatsanwaltschaft Fulda mangels hinreichender Beweise für eine Tatbeteiligung eingestellt. Das bestätigt die Pressesprecherin der Anklagebehörde, Franziska Kraus, nun auf Nachfrage.