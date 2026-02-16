Nachdem Ende vergangenen Jahres in einem Offenstall am Rand des Friedewalder Ortsteils Lautenhausen drei Schafe getötet und ein weiteres verletzt worden waren, liegt inzwischen das Ergebnis der genetischen Auswertung der von einem Wolfsberater vor Ort an den betroffenen Tieren genommenen Abstriche vor. Nach Auskunft von Hessen-Forst-Pressesprecher Moritz Frey wurde dabei das Individuum „GW4868f“ nachgewiesen und somit durch das bei dem Landesbetrieb angesiedelte Wolfszentrum amtlich festgestellt, dass der Nutztierschaden vom 29. Dezember 2025 in der Gemeinde Friedewald durch einen Wolf verursacht wurde. Nähere Angaben zum Ort des Vorfalls macht das Wolfszentrum aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Laut einer Veröffentlichung auf der Internetseite des Wolfszentrums handelt es sich bei GW4868f um eine aus Thüringen stammende Fähe, also eine Wölfin, die erstmals im vergangenen Juni in ihrem Herkunftsterritorium nachgewiesen wurde. Seit dem 17. September 2025 wurde die Wölfin laut Wolfszentrum dann im Bereich zwischen Bad Hersfeld und Heringen inzwischen dreimal an Wildtierrissen und zuletzt bei besagtem Nutztierschaden genetisch dokumentiert. „Sollte das Tier nach dem 17. März 2026 erneut nachgewiesen werden, so würde die Wölfin nach den bundeseinheitlichen Standards als sesshaft gelten und in diesem Bereich ein neues Territorium ausgewiesen werden“, erläutert das Wolfszentrum. Laut der vom Bundesamt für Naturschutz formulierten Kriterien muss für ein Wolfsterritorium ein und dasselbe Tier über sechs Monate hinweg mehrfach in einer Region festgestellt worden sein.