Seine Ignoranz ist einem 22 Jahre alten Schenklengsfelder jetzt am Amtsgericht in Bad Hersfeld zum Verhängnis geworden. Eigentlich war sein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen und Beleidigung von Polizeibeamten längst unter Auflagen eingestellt worden. 150 Arbeitsstunden sollte er leisten, weil er auf der Kirmes in Gethsemane 2024 im Streit einen Kontrahenten zusammengeschlagen hatte.