Mit dem Projekt „Nature-Trails Eisenberg“ will die Interessengemeinschaft „Hope for the Rope“ den Skilift auf der mit 636 Metern über dem Meeresspiegel höchsten Erhebung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg retten. Die Firma Wiegand aus Rasdorf hatte den Betrieb der Anlage zum Ende der letzten Saison eingestellt. Grund waren die deutlich zu wenigen skitauglichen Tage in der Region in den vergangenen Jahren.