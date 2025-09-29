Am Klinikum in Bad Hersfeld ist der Grundstein für den Erweiterungsbau Nord gelegt worden. Dies sei ein wichtiger Meilenstein für ein Mega-Projekt, das mit Zukunft und Perspektive als Symbol für die Sicherung der Gesundheitsversorgung über die Kreisgrenzen hinaus stehe, sagte der neue Geschäftsführer der Klinikums, Sebastian Mock, bei einer Feierstunde oberhalb der Großbaustelle.