München (dpa/lby) - Mit Klopfzeichen hat ein 79-Jähriger in München auf sich aufmerksam gemacht, nachdem er in seiner Wohnung gestürzt war. Wie die Polizei mitteilte, hatte seine Nachbarin am Mittwochabend die Polizei gerufen, da sie Klopfgeräusche aus dem Nachbarhaus gehört hatte. Diese hätten für sie wie das SOS-Signal geklungen.