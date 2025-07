Vor 2024 war die Zahl der Scheidungen in Bayern zwei Jahre in Folge zurückgegangen - auch in der längerfristigen Betrachtung ist die Zahl der beendeten Ehen im Freistaat deutlich gesunken. Am höchsten war der Stand laut Landesamt für Statistik im Jahr 2003: Damals wurden binnen zwölf Monaten 29.992 Ehen geschieden - also etwa 9.700 mehr als 2024.