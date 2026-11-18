Darmstadt - Vor gut vier Jahren krachte eine Sonde namens "Dart" fast 22.000 Kilometern pro Stunde schnell in den Asteroiden Dimorphos. Nun ist die Raumsonde "Hera" an dem elf Millionen Kilometer entfernten Schauplatz angekommen, wie Holger Krag, Leiter für Weltraumsicherheit bei der europäischen Raumfahrtagentur Esa, sagte. Erste Bilder von Dimorphos schickte sie bereits zur Erde - am 25. November sollen weitere Aufnahmen und Erkenntnisse präsentiert werden. "Das, was man in den ersten Tagen sieht, ist durchaus vielversprechend, die Wissenschaftler sind Feuer und Flamme", so Krag.