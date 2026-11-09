Dass er besessen ist von Künstlicher Intelligenz (KI), gibt Michael Gödecke unumwunden zu. Der Mitarbeiter der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft kennt die Technologie nicht nur dienstlich. Zu Hause arbeite er selbst kleine Apps und Anwendungen aus, um seine Frau – die eine Fahrschule führt – zu unterstützen, erzählt er. Um Gleichgesinnte zu treffen und Interessierten einen ersten Einblick in die schöne neue Technikwelt zu geben, hat er jüngst den offenen KI-Treff ins Leben gerufen. Am vergangenen Freitag fand die zweite Zusammenkunft statt. Vier Gäste hatten sich zum Organisator gesellt.