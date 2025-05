Wie geht es weiter in der zerrütteten Ilmenauer Rheumaliga? Um darüber zu beratschlagen und Missverständnisse aus der Welt zu räumen, hatten Kerstin Keding, Präsidentin Deutsche Rheuma Liga Landesverband Thüringen, und Katharina Quitt, stellvertretende Geschäftsführerin, kürzlich zur Mitgliederversammlung der Selbsthilfegruppe Ilmenau geladen. In der Gruppe ging es in der vergangenen Zeit turbulent zu. Die einst dort ehrenamtlich engagierte Ilmenauerin Ramona Beyer trat im vergangenen Jahr aufgrund gewisser Entwicklungen aus, gründete eine neue Selbsthilfegruppe. Zahlreiche Mitglieder wechselten von der Rheumaliga zu Ramona Beyers Rheuma-Selbsthilfe-Verein, der nach Beyers Ausführungen aber keine Konkurrenz oder Parallelstruktur zum Angebot der Rheumaliga darstellen solle. Das damalige Geschehen konnte die Rheumaliga nicht nachvollziehen, wie Vertreter im Gespräch mit dieser Redaktion erläutert hatten. Nichtsdestotrotz: Die Ilmenauer Ortsgruppe der Rheumaliga wurde auf Eis gelegt, die Geschäftsstelle am Wetzlarer Platz ist nicht mehr besetzt.