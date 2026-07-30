Niederschmalkalden hat etwas, das man nicht überall findet: ein Dorfgefühl, das ansteckt. Das findet auch der Mitteldeutsche Rundfunk, der im Juni in Niederschmalkalden für seine Reihe „Unser Dorf hat Wochenende“ gedreht. In „Nieder“ wurde da gerade das erste Zamette-Fest gefeiert – und nun zeigt „der kleine Ort im Süden Thüringens“ im Fernsehen, wie viel Energie, Humor und Herz in einer Gemeinschaft stecken können – und warum ausgerechnet ein einfaches Kartoffelgericht die Menschen hier so begeistert. So kündigt der MDR die neue Folge seiner Dorf-Reihe an, die am Samstag, 1. August von 19.50 bis 20.15 Uhr erstmals ausgestrahlt wird.