Matthäus: Abfindungs-Thema ist Charaktersache

In der Debatte um eine möglicherweise millionenschwere Abfindung für Nagelsmann, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2028 läuft, meinte Matthäus: "Charaktersache ist: "Ich habe es nicht geschafft. Der DFB hat mir vertraut. Ich habe die Fans enttäuscht, ich habe die Spieler enttäuscht, ich trete zurück." Das wäre jetzt Manns genug zu sagen: Das war's! Und ich würde mich schnellstmöglich nicht auf eine XXL-Abfindung konzentrieren, sondern versuchen, das alles aufzuarbeiten und in Zukunft besser zu machen."