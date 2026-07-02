München - Nach der deutschen WM-Blamage hat Lothar Matthäus den Bundestrainer Julian Nagelsmann mit heftigen Worten zum Rücktritt und Verzicht auf eine Abfindung aufgefordert. Der Rekordnationalspieler sagte bei "Bild" unter Verweis auf Trainer wie Ronald Koeman aus den Niederlanden, der nach dem WM-Aus zurücktrat: "Ich weiß nicht, warum Julian Nagelsmann nicht den Charakter hat und einsieht, dass er mit dieser Mannschaft keine Zukunft hat." Nagelsmann habe kommunikativ vor dem Turnier in Amerika und dann auch taktisch in den Partien große Fehler gemacht, sagte Matthäus.