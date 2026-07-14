Fedior reagierte empört. "Ich war wirklich überrascht von seinen Anschuldigungen", sagte er in einem Rundfunkinterview. Der Arzt hatte demnach bereits 2018 erklärt, dass er zwar zunächst als Gynäkologe ausgebildet wurde, aber danach ein Studium in Sportmedizin und Sportbiologie abgeschlossen habe. Seit 2017 ist er Mannschaftsarzt der Senegalesen.