Dakar - Kurioses Streitthema beim senegalesischen Fußballverband: Nach dem WM-Aus des Nationalteams hat Verbandschef Abdoulaye Fall dem Mannschaftsarzt Abdourahman Fedior vorgeworfen, keinen erforderlichen fachärztlichen Hintergrund gehabt zu haben. Er entspreche mit seinem Profil "nicht den medizinischen Anforderungen einer Mannschaft, die an einer Weltmeisterschaft teilnimmt", behauptete Fall. "Er ist Gynäkologe."
Nach WM-Aus Verbandschef behauptet: Senegals Arzt eigentlich Gynäkologe
dpa 14.07.2026 - 15:52 Uhr