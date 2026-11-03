Im hinteren Bereich des Ilmenauer Stadtparks wird die Beseitigung der Sturmschäden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Solange bleibt dieser Abschnitt der Anlage weiterhin gesperrt. Darüber informierte die Ilmenauer Stadtverwaltung. Aufgrund mehrerer Sturmereignisse sah sich die Stadt in diesem Jahr mit erheblichen Kosten für die Beseitigung von Sturmschäden konfrontiert. Bereits zuvor mussten außerplanmäßige Ausgaben für externe Auftragnehmer beschlossen werden. Um die Gesamtkosten möglichst zu begrenzen, ist vorgesehen, die Räumung der Schäden im hinteren Bereich des Stadtparks während der Wintermonate mit eigenen Kräften vorzunehmen. Derzeit seien die Mitarbeiter noch mit zahlreichen anderen Aufgaben beschäftigt.