Es ist schon erstaunlich, was in kurzer Zeit entstehen kann. Da, wo bis vor einem Jahr noch ein Nichts am Ilmenauer Bahnhof war, steht nun das neue Parkhaus – auch bekannt als Terminal M („M“ für Mobilität beziehungsweise „Mobility Hubs Terminal M“ ). Bemerkenswert dabei: Die Bauarbeiten für den imposanten Mehrgeschosser hatten erst im Dezember vergangenen Jahres begonnen, die richtige Grundsteinlegung folgte im Juni dieses Jahres. Seitdem konnten die Ilmenauer Bewohner dem Parkhaus in Echtzeit beim rasanten Wachsen zuschauen – bei jedem neuen Besuch sah das Gebäude anders aus.