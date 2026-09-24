Was haben Bernhard Brink und Michael Wendler gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht sonderlich viel. Der eine ist mit seiner Partnerin seit 39 Jahren verheiratet, der andere hat eine Ehefrau, die 28 Jahre jünger ist. Der eine gilt als Urgestein des deutschen Schlagers, der andere als das schwarze Schaf der Branche. Und doch teilen sich beide eines: Sie sind die Wunsch-Acts der Schlagerschloss-Betreiber in Eisfeld.