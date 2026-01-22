Nach Wechsel: Ter Stegen bereit für Girona-Premiere

Girona - Die Kennenlernphase ist für den berühmten Neuankömmling beim FC Girona noch in vollem Gange. Den Strafenkatalog seines neuen Teams hat Marc-André ter Stegen aber schon bekommen und bereit für seinen ersten Einsatz ist der deutsche Nationalkeeper auch. "Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich spielen, aber die Entscheidung liegt beim Trainer", betont der neue Star des Clubs. Der FC Girona trägt seine Heimspiele nur rund 100 Kilometer von ter Stegens langjähriger fußballerischer Heimat FC Barcelona aus - in einem Stadion mit Platz für knapp 15.000 Fans.