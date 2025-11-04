Nach Wartezeit in Pakistan Afghanen mit Aufnahmezusage in Deutschland angekommen

Eine ehemalige Schulleiterin aus Kabul äußerte gegenüber der dpa in Islamabad ihre Freude und Dankbarkeit über die Ausreise nach mehr als einem Jahr Wartezeit. "Ich wünsche mir in Deutschland Bildung für meine Töchter", so die Frau. Ein afghanischer Journalist sprach von gemischten Gefühlen: Er sei erleichtert, nach fast zwei Jahren in Pakistan mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn ausreisen zu können und blicke hoffnungsvoll in die Zukunft - ein Teil seiner Familie müsse jedoch weiter in Islamabad ausharren.