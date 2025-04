Zu einer Pflanzaktion in den Gemarkungen Ober- und Niedersülzfeld hatte Revierleiter Olaf Storandt am vergangenen Sonnabend die Jäger des Hegeringes Henneberger Land und die Waldgenossenschaftsmitglieder eingeladen. Es fanden sich insgesamt 22 Helfer morgens am Waldhaus zur Einweisung ein. Unter den Helfern waren auch vier Schulkinder. Auf insgesamt 1,3 Hektar stand die Aufgabe,etwa 1450 Setzlinge von Kiefer, Lärche, Hainbuche, Traubeneiche, Spitz-, Feld- und Bergahorn, sowie Elsbeere in den Boden zu bringen.