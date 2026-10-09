Der Motorsport-Weltverband Fia hatte tags zuvor erklärt, dass der Smog aus Indonesien keine Bedrohung für das Formel-1-Rennen darstelle. Sollte sich die Luftverschmutzung verschlimmern, könne es aber zu Einschränkungen bei Aktivitäten im Freien kommen. Diese würden sich aber vor allem auf das Unterhaltungsangebot, aber weniger auf das Fahrerlager und die Rennstrecke beziehen.