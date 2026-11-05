Der Verlust der Kongress-Mehrheiten wird Trump das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Die Demokraten werden ab Januar bei der Gesetzgebung den Ton angeben. Vom Senat müssen zudem Kandidaten für wichtige Regierungsposten und Richter bestätigt werden.

Zudem können Demokraten dank ihres Erfolgs im Kongress Untersuchungen gegen den Präsidenten und dessen Regierung einleiten. "Nehmt euch Anwälte", warnte der demokratische Abgeordnete Robert Garcia auf X.