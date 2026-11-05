Washington - Führende Republikaner haben mit klaren Worten auf das Wahldebakel bei den Midterms reagiert und eine schonungslose Analyse des Ergebnisses gefordert. Vizepräsident JD Vance distanzierte sich am Tag nach der Wahl vom Iran-Krieg und forderte eine "ehrliche Unterhaltung" darüber, wie es nun weitergehe. "Jeder weiß, warum wir verloren haben", teilte er auf der Plattform X mit. Präsident Donald Trump hatte den Krieg gemeinsam mit Israel begonnen, in dessen Folge stiegen die Spritpreise in den USA deutlich an. Am Mittwoch räumte Trump ein, Vances Darstellung stimme "größtenteils".