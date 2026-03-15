Nach Wahlniederlage: FDP-Generalsekretärin verliert Wette und trägt nun Glatze

Düsseldorf - FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner hat sich nach einer verlorenen Wette zur baden-württembergischen Landtagswahl eine Glatze rasieren lassen. Die Politikerin präsentierte sich am Sonntag bei Instagram mit ihrem neuen Look. "Ich habe diese Wette gemacht, ich habe sie verloren, und deshalb löse ich sie ein", sagte Büttner in einem kurzen Video bei Instagram. "Für mich ist ganz klar, dass ich zu meinem Wort stehe."