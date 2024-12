Nach Wahldebakel Thüringer Grüne mit teilweise neuem Vorstand

Grüne nicht mehr im Landtag

Die Grünen waren bei der Landtagswahl vom 1. September am Wiedereinzug in den Landtag an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Partei erhielt nur 3,2 Prozent der Zweitstimmen. Bei den vorhergehenden Landtagswahlen hatte die Partei den Einzug in den Landtag jeweils knapp geschafft.