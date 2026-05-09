Nach Wahl in Baden-Württemberg Grüne und CDU stimmen Koalitionsvertrag im Südwesten zu

Man habe hart gerungen mit Grünen, auch mal gestritten, betonte auch CDU-Landeschef Hagel, der designierte Vize-Regierungschef. Grüne und CDU blickten auf die gleichen Fragen mit unterschiedlichen Perspektiven - aber aus Unterschieden könne etwas Neues, Gemeinsames geschaffen werden. "Wir werden koalieren, aber nicht fusionieren." Hagel sagte, es gehe nicht um Grüne oder Schwarze, sondern zuerst um Baden-Württemberg. Er kündigte einen bodenständigen Regierungsstil der CDU in der neuen Landesregierung an. "Keine Spektakel, keine Selbstinszenierung." Man wolle bei den Bürgerinnen und Bürgern keine Erwartungen wecken, die man nicht halten könne.