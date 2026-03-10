Kommen Hagel und Özdemir zusammen?

Fest steht: Die Fronten sind verhärtet. Selbst über die Tatsache, ob man schon miteinander im Kontakt sei, streiten Grüne und CDU derzeit öffentlich. Während Özdemir sagt, man sei bereits im Austausch, bestreitet das die CDU. "Davon wissen wir nichts, es entspringt der Fantasie des grünen Spitzenkandidaten", so Vogt. Wie soll das gut gehen? Wie sollen diese Partner das Land durch krisenhafte Zeiten steuern?

Am Montagabend holt sich Hagel erstmal Rückendeckung aus den eigenen Reihen. Der 37-Jährige bietet dem Landesvorstand seinen Rücktritt an. Das Angebot sei klar und einstimmig abgelehnt worden, sagte Generalsekretär Vogt. Hagel werde die CDU in allen Gesprächen anführen. Aber der Weg zu diesen Gesprächen scheint noch weit zu sein.

Es seien alle auf den Bäumen, bestätigt Vorstandsmitglied Bäumler. Die Lage sei unübersichtlich. Er will sogar eine Neuwahl nicht ausschließen. "Wenn in drei Monaten kein Ministerpräsident gewählt ist, wird der Landtag aufgelöst und es gibt Neuwahlen - das ist eine Option." Man brauche in den Verhandlungen zudem eine "Exit Strategie" bei Leuten wie Özdemir. Auf die Frage, ob die CDU bei einer Neuwahl nicht noch schlechter abschneiden könnte, sagte er: "Wenn Özdemir so machtgierig ist, dass er die Macht nicht teilen möchte, sehen es die Leute vielleicht doch anders."