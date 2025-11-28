Nach Wagenknecht-Rückzug: Thüringer BSW-Abgeordneter kandidiert als Bundespartei-Vize

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer BSW-Abgeordnete Dirk Hoffmeister will stellvertretender Parteivorsitzender beim Bündnis Sahra Wagenknecht werden. Der Erfolg des BSW in den ostdeutschen Bundesländern sollte sich im Parteivorstand und im Präsidium widerspiegeln, sagte Hoffmeister der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das BSW habe in den ostdeutschen Bundesländern zweistellige Ergebnisse bei den Landtagswahlen erreicht. "Aber es sind ganz einfach keine Ostdeutschen im Parteivorstand vertreten. Da müssen wir etwas dran ändern."