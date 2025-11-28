Nach Wagenknecht-Rückzug: Thüringer BSW-Abgeordneter kandidiert als Bundespartei-Vize

Angespanntes Verhältnis zum Thüringer Landesverband

Das Verhältnis der Bundespartei zum Thüringer BSW-Landesverband gilt als kompliziert und angeschlagen. Schütz hatte im Frühjahr nach einem wochenlangen Machtkampf mit Wagenknecht um die Besetzung der Thüringer BSW-Spitze auf eine erneute Kandidatur als Co-Landesvorsitzender verzichtet. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Kritik von der Bundespartei an der Regierungsarbeit der Thüringer BSW-Leute. Hoffmeister sagte, der Bundesvorstand verkenne, dass das BSW sowohl Regierung als auch Opposition könne. "Ich möchte für Thüringen in Anspruch nehmen, dass wir das richtig gut machen."