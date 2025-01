Jedes Krankenhaus zerstört oder beschädigt

"Die Zerstörung ist so massiv, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen", sagte Peeperkorn, der seit Beginn des israelischen Kriegs gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen oft vor Ort war. Praktisch jedes Krankenhaus und jede Praxis sei entweder zerstört oder beschädigt.