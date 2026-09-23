Nach Vorfall in Madrid: Social-Media-Hass gegen Formel-1-Pilot Gasly

Baku - Formel-1-Pilot Pierre Gasly sowie seine Freundin und seine Familie sind nach dem Grand Prix von Spanien in Madrid in den Sozialen Medien bedroht worden. "Ich bin ein Spitzensportler, daher weiß ich, dass ich im Rampenlicht stehe, das war schon immer so. Aber das Ausmaß der Drohungen und Angriffe halte ich für völlig unangemessen", sagte der Franzose vor dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku an diesem Wochenende dem Fachportal the-race.com zufolge. Das gelte vor allem, wenn es seine Familienangehörigen und seine Freundin betreffe. "Ich finde, das sollte nicht so sein."