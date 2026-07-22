Nach Vorfall am Chiemsee: Staatsanwaltschaft prüft Motiv nach Tomatenwurf auf Söder

Traunstein/Bernau am Chiemsee - Nach dem Tomatenwurf auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ermittelt die Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Verdachts einer Körperverletzung gegen einen 31-jährigen Mann. Der mutmaßliche Täter sei nicht in Untersuchungshaft, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein, Rainer Vietze, auf dpa-Anfrage. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, bestätigte Vietze entsprechende Informationen aus informierten Kreisen.