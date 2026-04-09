Der Glasfaserausbau in Steinbach-Hallenberg soll weitergehen. Nach Angaben von Glasfaserplus ist der offizielle „Bau-Kickoff“ für den zweiten Bauabschnitt am 1. April erfolgt. Der eigentliche Baustart ist für Juni im Ortsteil Viernau geplant. Ausgebaut werden sollen die Ortsteile Altersbach, Bermbach, Rotterode, Unterschönau, Oberschönau und Viernau. In der Kernstadt sei der erste Bauabschnitt nahezu abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit.