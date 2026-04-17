Nach versuchtem Totschlag: Tatverdächtiger verletzt Polizisten bei Festnahme

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 23-Jähriger hat bei seiner Festnahme in Nürnberg mehrere Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Er steht laut Polizei im Verdacht, für versuchten Totschlag an einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen verantwortlich zu sein.
Ein 23-Jähriger schlägt, beißt und tritt die Beamten, die ihn kontrollieren wollen. Danach entkommt er - aber nur vorübergehend. Was ihn jetzt erwartet.
Nürnberg (dpa/lby) - Ein 23-Jähriger hat bei seiner Festnahme in Nürnberg mehrere Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Er steht laut Polizei im Verdacht, für versuchten Totschlag an einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen verantwortlich zu sein.
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Den Angaben nach erkannte eine Streife am Donnerstag den 23-jährigen Syrer und wollte ihn kontrollieren. Er habe daraufhin auf die Beamten eingeschlagen, sie gebissen und getreten. Dann sei er zu Fuß geflohen. Durch eine Fahndung sei er wenig später gestellt worden, hieß es. Er habe sich erneut stark gewehrt, die Beamten beleidigt und mit dem Tod bedroht. Mehrere Polizisten seien leicht verletzt und ärztlich behandelt worden.
Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung. Laut Polizei wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.