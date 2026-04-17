Nach versuchtem Totschlag: Tatverdächtiger verletzt Polizisten bei Festnahme

Den Angaben nach erkannte eine Streife am Donnerstag den 23-jährigen Syrer und wollte ihn kontrollieren. Er habe daraufhin auf die Beamten eingeschlagen, sie gebissen und getreten. Dann sei er zu Fuß geflohen. Durch eine Fahndung sei er wenig später gestellt worden, hieß es. Er habe sich erneut stark gewehrt, die Beamten beleidigt und mit dem Tod bedroht. Mehrere Polizisten seien leicht verletzt und ärztlich behandelt worden.