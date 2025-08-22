Nach versuchtem Diebstahl: Verdächtiger fährt auf gestohlenem Fahrrad an Tatort vorbei

Ein Anwohner beobachtete demnach, wie ein junger Mann in München an einem Kleinkraftrad hantierte und alarmierte die Polizei. Der Täter floh den Angaben zufolge, als ihn der Anwohner ansprach. Noch während die Beamten die Anzeige aufnahmen, sei der 25-Jährige auf einem Fahrrad am Tatort vorbeigefahren. Durch die Personenbeschreibung hätten ihn die Polizisten als möglichen Verdächtigen erkannt und angesprochen.