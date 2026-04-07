Offenbar in mehreren Hinsichten erfolgreich war die Kinder- und Jugendversammlung, die der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) Ilmenau zusammen mit der Stadt, dem vom Stadtrat entsandten KJB-Beauftragten Gunther Kreuzberger, Christoph Thron vom Kreisjugendring sowie Susanne Spira, eine der zwei Vorsitzenden des Linke-Ortsverbandes südlicher Ilm-Kreis und sachkundige Bürgerin im Wirtschaftsausschuss, Mitte März im Parkcafé auf die Beine gestallt hatten. So folgten der Einladung 66 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schularten, der Kernstadt und elf Ortsteilen, wie Gunther Kreuzberger jüngst im Sozial- und Gleichstellungsausschuss berichtete.