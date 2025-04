Schnaittach (dpa/lby) - Auf der Rückfahrt von einem verlorenen Auswärtsspiel in Ulm haben Anhänger des 1. FC Magdeburg an einem Autohof in Franken randaliert. Unter anderem kam es zu mehreren Diebstählen und einer Körperverletzung, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an, durchsuchten Busse und nahmen mehr als 200 Personalien auf.