Nach Verletzungen: Augsburg holt kanadischen Eishockey-Stürmer Baptiste

Baptiste erhält in Augsburg die letzte noch offene Lizenz für ausländische Spieler. Er bestritt in seiner Karriere insgesamt 47 Partien in der nordamerikanischen Eliteliga NHL und 315 in der zweitklassigen AHL. In der Saison 2022/23 lief er für die Kölner Haie in der DEL auf und verbuchte in 52 Spielen 17 Tore und 21 Vorlagen. In der vorigen Saison wurde er mit Tappara Meister in Finnland.