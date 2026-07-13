Nach Verletzung: RB Leipzig holt keinen Ersatz für verletzten Baumgartner

Baumgartner war und ist ein absoluter Schlüsselspieler

"Es ist ja eine gravierende Muskelverletzung. Daher wird es keine Frage von Wochen sein, eher von Monaten. Wir werden alles dafür geben, dass Baumi so schnell wie möglich zurück auf den Platz kommt. Er genießt unser vollstes Vertrauen. Er hat das bereits in der vergangenen Saison mit seinen Leistungen zurückgezahlt und war ein absoluter Schlüsselspieler sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes", sagte Schäfer.