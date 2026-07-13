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Nach Verletzung RB Leipzig holt keinen Ersatz für verletzten Baumgartner

Eine schwere Muskelverletzung bescherte dem Österreicher das WM-Aus. RB hofft auf eine Rückkehr noch in der Hinrunde der neuen Bundesliga-Saison.

Nach Verletzung: RB Leipzig holt keinen Ersatz für verletzten Baumgartner
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RB Leipzig holt keinen Ersatz für den verletzten österreichischen Nationalspieler Christoph Baumgartner. (Archivbild) Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Leipzig - RB Leipzig geht ohne Ersatz für den verletzten österreichischen Nationalspieler Christoph Baumgartner in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Wie Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer vor dem Trainingsauftakt der Sachsen sagte, hofft man, dass Baumgartner einen "Großteil der Hinrunde" für RB bestreiten kann. Das hänge aber vom weiteren Verlauf der bislang sehr guten Reha-Phase ab. Baumgartner hatte sich beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Tunesien (1:0) am rechten Oberschenkel verletzt, musste operiert werden und verpasste damit die WM mit der österreichischen Nationalmannschaft.

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Baumgartner war und ist ein absoluter Schlüsselspieler

"Es ist ja eine gravierende Muskelverletzung. Daher wird es keine Frage von Wochen sein, eher von Monaten. Wir werden alles dafür geben, dass Baumi so schnell wie möglich zurück auf den Platz kommt. Er genießt unser vollstes Vertrauen. Er hat das bereits in der vergangenen Saison mit seinen Leistungen zurückgezahlt und war ein absoluter Schlüsselspieler sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes", sagte Schäfer.

Der 26-jährigen Österreicher hatte in der vergangenen Spielzeit maßgeblichen Anteil am dritten Platz der Leipziger und dem damit verbundenen Einzug in die Champions League. 17 Tore und neun Assists machten ihn zum RB-Top-Scorer.