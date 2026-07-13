Nach Verletzung: RB Leipzig holt keinen Ersatz für verletzten Baumgartner

Leipzig - RB Leipzig geht ohne Ersatz für den verletzten österreichischen Nationalspieler Christoph Baumgartner in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Wie Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer vor dem Trainingsauftakt der Sachsen sagte, hofft man, dass Baumgartner einen "Großteil der Hinrunde" für RB bestreiten kann. Das hänge aber vom weiteren Verlauf der bislang sehr guten Reha-Phase ab. Baumgartner hatte sich beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Tunesien (1:0) am rechten Oberschenkel verletzt, musste operiert werden und verpasste damit die WM mit der österreichischen Nationalmannschaft.