Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht Simsonfahrer

Nach einem Verkehrsunfall in Ritschenhausen sucht die Polizei einen bislang unbekannten Simsonfahrer. Er hatte dem verletzten Fahrer eines anderen Mopeds nach dem Unfall geholfen und könnte nun ein wichtiger Zeuge sein.
Nach einem Unfall zwischen Auto und Simson in Ritschenhausen flüchtete der Pkw-Fahrer. Nun sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen.
Nach einem Verkehrsunfall in Ritschenhausen sucht die Polizei einen bislang unbekannten Simsonfahrer. Er hatte dem verletzten Fahrer eines anderen Mopeds nach dem Unfall geholfen und könnte nun ein wichtiger Zeuge sein.
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Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Hauptstraße Ritschenhausen. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Suhl waren dort ein Autofahrer und ein Simsonfahrer zusammengestoßen. Der Simsonfahrer wurde verletzt.
Der Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.
Bei dem Zusammenstoß verlor der verletzte Mopedfahrer offenbar einen Schuh. Diesen bekam er von einem anderen Simsonfahrer zurück, der nach dem Unfall vor Ort war. Dessen Personalien sind der Polizei bisher nicht bekannt.
Die Polizei bittet diesen Simsonfahrer deshalb, sich dringend bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.