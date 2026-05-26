Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht Simsonfahrer

Unsere Empfehlung für Sie Filmreife Flucht Mit getunter Simson gegen Polizeiauto gekracht Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist bei Friedrichstal mit seinem getunten Moped vor der Polizei geflüchtet - und am Ende gegen deren Wagen gerutscht.

Bei dem Zusammenstoß verlor der verletzte Mopedfahrer offenbar einen Schuh. Diesen bekam er von einem anderen Simsonfahrer zurück, der nach dem Unfall vor Ort war. Dessen Personalien sind der Polizei bisher nicht bekannt.