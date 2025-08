Rekordabsatz zum Start

Allein in den ersten vier Tagen nach dem Marktstart Anfang Juni lieferte Nintendo insgesamt 3,5 Millionen Geräte vor allem an Vorbesteller. Im Ende Juni abgeschlossenen Quartal waren es dann 5,8 Millionen. In vielen Ländern gibt es nach wie vor Engpässe und Wartezeiten.