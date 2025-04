Im Kampf um den Erhalt „ihres Stausees“ hatten sich Anfang März nicht nur Hunderte am Wasser bei Roth versammelt – oder eine Petition gestartet, es sind auch andere Aktionen gestartet worden. Bei der Zusammenkunft von Entscheidungsträgern, Nutzern, Betreibern am Dienstagnachmittag am Stauwerk ist von Vandalismus die Rede. Davon, dass der Stausee einige Zeit nicht erreichbar gewesen sei. „Baumstämme und eine Betonplatte waren als Hindernisse an der Zufahrt platziert worden“, sagt Jens Sauerwein, Leiter der Stauanlagen Mittelthüringens bei der Thüringer Fernwasserversorgung. Damit ist er auch in Roth verantwortlich. Doch den Stausee zu betreiben – das sei in den vergangenen Wochen teils nicht möglich gewesen, bestätigt er.